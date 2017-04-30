Сцену в Киеве, на которой латвийской группе предстоит выступать с песней "Line", она впервые опробует на репетиции 1 мая. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

В одном из полуфиналов Латвии предстоит конкурировать с представителями из Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджна, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении и Словении.

Солистка группы "Triana Park" Агнесе Раковска отмечает, что коллектив приложил много усилий, чтобы выступить на "Евровидении" в Киеве на высоком уровне. При этом она не стала преждевременно раскрывать, какие спецэффекты будут показаны на сцене.

Член правления LTV по вопросам развития программ Сергей Нестеров убежден, что выступление группы будет для Латвии самым ярким и красочным на "Евровидении" с 2000 года, когда страну в конкурсе представляла группа "Prāta Vētra".

Руководитель проекта Евровидения на Латвийском ТВ Зита Каминска отмечает, что с 26 февраля, когда "Triana Park" триумфально победила на конкурсе "Supernova, была проделана огромная работа, чтобы подготовить ее выступление на "Евровидении" на высоком уровне. Для конкурсной песни сделали клип, создали новые наряды и сценические декорации.

В отличие от прошлых лет, в этом году LTV и творческой группе требовалось самим изготовить видео визитной карточки группы, а также полностью создать графический дизайн визуализации сценического экрана.

Оба полуфинала и финал "Евровидения" в прямом эфире будет показывать LTV1, в интернете за ходом конкурса можно следить на сайте eirovizija.lv.