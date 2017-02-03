Depeche Mode выпустили первый сингл нового альбома

DELFI Showtime |





Foto: Kadrs no video Британская группа Depeche Mode обнародовала первый сингл с альбома Spirit, который выйдет весной, под названием Where Is The Revolution. Группа также объявила мировой тур в поддержку нового альбома. Латвия, как и другие страны Балтии, в него пока не входит. Ближайшие концерты пройдут июле в Санкт-Петербурге, Москве и Минске.

1 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.