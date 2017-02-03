Группа также объявила мировой тур в поддержку нового альбома. Латвия, как и другие страны Балтии, в него пока не входит. Ближайшие концерты пройдут июле в Санкт-Петербурге, Москве и Минске.
Depeche Mode выпустили первый сингл нового альбома(2)
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Британская группа Depeche Mode обнародовала первый сингл с альбома Spirit, который выйдет весной, под названием Where Is The Revolution.
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