Откровение Хинса, который находился в это время в швейцарской студии, приводятся в книге историка музыки Нила Коссара, пишет The Guardian. "Они исполнили несколько оригинальных песен, а также несколько каверов. Они просто зависли в студии, когда писали все это - "All the Young Dudes", "All the Way from Memphis" и другую рок-н-ролльную классику", - вспоминает Хинс в одном из отрывков.

В своем комментарии журналистам экс-менеджер заявил, что не сомневается в существовании записей. "Есть несколько вещей, которые Фредди и Дэвид спели вместе, - полноценные рок-н-ролльные треки. Сырые, но хорошие", - настаивает он.

Наследники Боуи и представители Queen отказались комментировать эту информацию, однако, отмечают журналисты, слова Хинса заслуживают доверия хотя бы из-за замечания, которое гитарист Queen сделал в интервью в прошлом месяце. Он вспоминал о том, как лидер Queen Фредди Меркьюри и Дэвид Боуи работали вместе в студии, и отметил, что не весь записанный материал стал в итоге доступен слушателям.

Фредди Меркьюри написал песню "Under Pressure" для группы Queen. Работа над ней велась в студии города Монтрё. Случайно оказавшийся в городе Дэвид Боуи встретился с музыкантами и предложил обогатить сингл знаменитым басовым проигрышем. В итоге было решено встретиться в студии на следующий день и сделать совместную запись.

Сингл был выпущен 9 июля 1981 года и имел огромный успех. Клип на него снять не удалось из-за занятости Боуи. Впоследствии работавший с Queen и Боуи режиссер Дэвид Маллет сделал видеоряд из старых кадров. Песня никогда не исполнялась на совместных концертах.

Дэвид Боуи скончался от рака в прошлом году в возрасте 69 лет, а лидер Queen Фредди Меркьюри ушел из жизни в 1991 году в возрасте 45 лет, вскоре после заявления о наличии у него СПИДа.

Питер Хинс, работавший в качестве студийного менеджера с певцом и рок-группой, в 1986 году покинул студию ради карьеры фотографа.