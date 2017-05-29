"Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов", — подчеркнула Джамала. Она отметила, что пранкер испугался больше, чем она сама.

14 мая в Киеве во время выступления гостьи "Евровидения-2017" Джамалы на сцену выбежал Седюк с флагом Австралии и снял штаны. Охрана сразу вынесла его со сцены, а певица никак не отреагировала на инцидент.

Позднее он объяснил свой поступок. "Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни", — рассказал пранкер.