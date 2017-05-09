Певицу Джамалу, победившую на "Евровидении-2016", не пустили на красную дорожку в день открытия музыкального конкурса в Киеве. Об этом в понедельник, 8 мая на своей странице в Facebook рассказал пиар-директор исполнительницы Денис Козловский.

По словам агента, организаторы объяснили это регламентом мероприятия. Он также сообщил, что некое агентство в ночь перед открытием "Евровидения" предложило Джамале прибыть на церемонию на вертолете "ради имиджа Украины". Однако позже выяснилось, что "никаких разрешений на полеты над Киевом не выдавалось, ни одна из ответственных служб не в курсе".

"Конечно, на церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали — кордоны полиции, нацгвардии, УДО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, ни простой инструкции… ничего. Можете представить себе, чтобы было бы с вертолетом", — отметил Козловский, посетовав также на плохую организацию праздника.

Церемония открытия "Евровидения-2017" состоялась в киевском выставочном центре "Парковый" 7 мая. Сам конкурс начнется 9 мая, в этот день состоится первый полуфинал. Финал пройдет 13 мая.