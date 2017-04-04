Пользователи Сети и журналисты восхищаются цветущим видом российской "королевы шансона" Елены Ваенги. Отметив 40-летний юбилей, певица заметно раскрепостилась и стала выходить в свет в смелых нарядах.

Артистка возбуждает и будоражит мужчин своими откровенными нарядами. Елена все чаще выбирает обтягивающие платья с глубоким декольте. Иногда исполнительница даже решается на мини-юбки и блузки с открытыми плечами.

Недавно Ваенга удивила своих подписчиков в Instagram, поделившись фото, на котором она запечатлена в красной комбинации. Артистка высоко задрала ногу, дав понять своим почитателям, что растяжка у нее не хуже, чем у балерины Анастасии Волочковой.

А новой провокацией звезды стал ее наряд для съемок в шоу "Вечерний Ургант". Заметно постройневшая и помолодевшая Елена выбрала платье, обнажившее ее роскошную, по словам пользователей интернета, грудь. Очевидцы предположили, что Иван Ургант наверняка был сражен наповал, увидев в своей студии такую красавицу. Черное платье подчеркнуло тонкую талию артистки и пышный бюст.

Надо отдать должное вкусу Ваенги – при столь откровенном верхе низ наряда скромный, юбка длинная, а потому Елена выглядит сексуально и совсем не вульгарно. Возможно, певица наняла очень талантливого стилиста или стала много времени уделять гардеробу.

Вероятно, такие позитивные изменения во внешности исполнительницы связаны не только с наступившей весной (это время, когда многие женщины расцветают перед сезоном отпусков), но и с недавним замужеством. Мол, Ваенга заметно похорошела благодаря любящему супругу Роману Садырбаеву (певица вышла замуж за отца своего сына Ивана осенью прошлого года).

#яиденирррро

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:15am PDT







#жизньартиста

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:08am PDT







40. время сойти с ума.😂😂😂😂😂😂😂😂

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 19, 2017 at 1:49pm PST





