Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман заявил ТАСС, что проведение соревнования в Киеве остается главным приоритетом союза: "Мы сосредоточены на подготовке к проведению яркого песенного конкурса "Евровидение" вместе с нашим членом — Национальной общественной телекомпанией Украины".

Ранее сообщалось, что глава ЕВС Ингрид Дельтенре в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Красновым (Вован), представившимися поверенными премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, заявила о готовности союза перенести "Евровидение-2017" из Киева из-за скандала вокруг российской участницы конкурса Юлии Самойловой.

Столяров также отметил, что глава ЕВС подтвердила ему нарушение правил "Евровидения-2016" выступавшей от Украины Джамалой. Дельтенре заверила, что не допустила бы появления песни "1944" на конкурсе, если бы знала о ее подтексте. Один из принципов "Евровидения" заключается в аполитичности соревнования.

22 марта Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать в страну. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что Киев расценивает как нарушение государственной границы.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.