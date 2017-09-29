Деловое издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей года. Авторы журнала отмечают, что в первой пятерке престижного списка произошли неожиданные изменения. Внезапно в ней оказался молодой артист Chance The Rapper с годовым доходом в 32 миллиона долларов.

Первые четыре места в рейтинге Forbes предсказуемо делят между собой мировые звезды Dr. Dre, Jay-Z, Drake и Diddy. Последний, лидер тройки, за минувший год заработал 130 миллионов долларов.

Успех занимающего четвертую строчку Chance The Rapper удивителен во многом потому, что артист принципиально не заключает контрактов с лейблами, а также не продает свою музыку в iTunes и на физических носителях. Основной доход рэпер получает от стриминговых сервисов и концертов.

Еще один сравнительно молодой рэпер, Кендрик Ламар, заработал в 2016-м 30 миллионов долларов, а замыкает десятку лидеров 21-летний музыкант Lil Yachty с 11 миллионами.

Полностью первая десятка самых высокооплачиваемых рэперов по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. Diddy (130 миллионов);

2. Drake (94 миллиона);

3. JAY-Z (42 миллиона);

4. Dr. Dre (34.5 миллиона);

5. Chance The Rapper (32 миллиона);

6. Kendrick Lamar (30 миллионов);

7. Wiz Khalifa (28 миллионов);

8. Pitbull (27 миллионов);

9. DJ Khaled (24 миллиона);

10. Future (23 миллиона).