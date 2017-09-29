Первые четыре места в рейтинге Forbes предсказуемо делят между собой мировые звезды Dr. Dre, Jay-Z, Drake и Diddy. Последний, лидер тройки, за минувший год заработал 130 миллионов долларов.
Успех занимающего четвертую строчку Chance The Rapper удивителен во многом потому, что артист принципиально не заключает контрактов с лейблами, а также не продает свою музыку в iTunes и на физических носителях. Основной доход рэпер получает от стриминговых сервисов и концертов.
Еще один сравнительно молодой рэпер, Кендрик Ламар, заработал в 2016-м 30 миллионов долларов, а замыкает десятку лидеров 21-летний музыкант Lil Yachty с 11 миллионами.
Полностью первая десятка самых высокооплачиваемых рэперов по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. Diddy (130 миллионов);
2. Drake (94 миллиона);
3. JAY-Z (42 миллиона);
4. Dr. Dre (34.5 миллиона);
5. Chance The Rapper (32 миллиона);
6. Kendrick Lamar (30 миллионов);
7. Wiz Khalifa (28 миллионов);
8. Pitbull (27 миллионов);
9. DJ Khaled (24 миллиона);
10. Future (23 миллиона).