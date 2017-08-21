В минувшую пятницу на сцене "Дзинтари" в рамках серии концертов "Балтийских музыкальных сезонов" выступил скрипач Джошуа Белл в сопровождении фестивального оркестра под управлением болгарского дирижера Максима Эшкенази.

Программа вечера включала Симфонию №9 "Из Нового света" Антонина Дворжака, Увертюру Феликса Мендельсона "Сон в летнюю ночь" и Концерт №1 для скрипки с оркестром Макса Бруха.

Зал был заполнен практически до отказа. Послушать игру одного из лучших музыкантов планеты на его легендарной скрипке Страдивари Gibson Ex-Huberman (1713 год) пришли многие известные в Латвии деятели культуры, политики и бизнеса. Среди них – бывший президент Латвии Гунтис Улманис, предприниматели Гунтис Равис и Леон Зилбер, банкиры Леонид Эстеркин и Аркадий Сухаренко, режиссер Андрей Жагарс. Выступление своего соотечественника не пропустила и посол США в Латвии Нэнси Байкофф Петтит.

Кроме того, концерт посетили многие гости Юрмалы из числа известных россиян. Так, на мероприятии присутствовали президент Олимпийского комитета России, первый зампред Государственной думы Александр Жуков, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, народные артисты Эммануил Виторган и Сергей Шакуров, певица Лариса Долина, певец Валерий Сюткин, банкир Александр Гафин и многие другие.