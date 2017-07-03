Сразу два выступления пиансита-виртуоза Дениса Мацуева состоялись в концертном зале "Дзинтари" в минувшие выходные.

Первый вечер начался с бессмертной классики – "Ночи на лысой горе" М.П. Мусоргского и Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Мацуев исполнил его в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Александра Сладковского. По признанию выдающегося пианиста, этот концерт он играл бесчисленное количество раз. "Однако особенность гениальных классических произведений заключается в том, что каждый раз обнаруживаешь в них новую глубину, краски, смыслы и эмоции", - говорит Мацуев. Во втором отделении блистательный музыкант исполнил "Половецкие пляски" А.П. Бородина и "Рапсодию в стиле блюз" Джорджа Гершвина.

Заряженное джазовой энергией классическое произведение стало плавным переходом к программе второго концертного дня, когда пианист-виртуоз представил латвийским зрителям свою новую программу "Джаз в кругу друзей". Ее он сыграл с лауреатами телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица", а также контрабасистом Андреем Ивановым, ударником Александром Зингером и баянистом Айдаром Гайнуллиным.

Как подчеркивает сам Мацуев, он никогда не осмелился бы назвать себя джазменом, ведь это совершенно другой мир со своими законами. "Это выступление в Юрмале – скорее приношение джазу, выражение нашего восхищения этим великим искусством", - отмечает музыкант.

Выступление Мацуева вызвало огромный интерес у публики. Среди гостей была и Алла Пугачева, которая сейчас отдыхает в Юрмале и редко выбирается на светские мероприятия. На концерт Мацуева также пришли режиссер Станислав Говорухин, певец и композитор Игорь Николаев, актер Леонид Ярмольник, бывший премьер-министр Латвии и предприниматель Андрис Шкеле, экс-премьер Валдис Биркавс, предприниматель Гунтис Равис, владелец SPI Group Юрий Шефлер, банкир Леонид Эстеркин, меценат Борис Тетерев, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, арт-директор Фонда "Балтийские музыкальные сезоны" Андрей Жагарс и многие другие.