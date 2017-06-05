В концерте приняли участие музыканты Раймонд Паулс и Вестард Шимкус, Бигбэнд Латвийского радио и оркестр Юрмальского фестиваля, певица Динара Рудане и другие.
ФОТО: Концертный зал "Дзинтари" открыл летний сезон
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2 июня на большой сцене зала "Дзинтари" прошел концерт открытия летнего сезона.
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