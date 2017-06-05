ФОТО: Концертный зал "Дзинтари" открыл летний сезон

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Foto: Publicitātes foto 2 июня на большой сцене зала "Дзинтари" прошел концерт открытия летнего сезона. В концерте приняли участие музыканты Раймонд Паулс и Вестард Шимкус, Бигбэнд Латвийского радио и оркестр Юрмальского фестиваля, певица Динара Рудане и другие.

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