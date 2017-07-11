ФОТО: Кружево, цветы и Вивальди - фестиваль старинной музыки в Рундале

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Foto: Didzis Grodzs В минувшие выходные в Рундальском дворце прошло закрытие 23-го международного Фестиваля старинной музыки. В программе было несколько концертов музыки эпохи барокко, в том числе и для самых маленьких слушателей. Особый шарм мероприятию придавали старинные костюмы участников фестиваля и интерьеры дворца.

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