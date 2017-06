В среду вечером в Риге на Луцавсале с первым концертом в странах Балтии выступила американская рок-группа Foo Fighters. Концерт собрал около 20 000 зрителей.

На разогреве у Foo Fighters выступили группы Biffy Clyro и The Kills, а выступление хедлайнеров концерта длилось около трех часов. Дэйв Грол, Пэт Смир, Нэйт Мендел, Тейлор Хокинс и Крис Шифлетт исполнили главные хиты группы, в том числе The Pretender, Best Of You, All My Life, My Hero, Learn To Fly и т.д.

За более чем 20-летнюю карьеру Foo Fighters прочно вошла в число главных рок-групп мира. На ее счету 11 призов Grammy и не менее 30 млн проданных копий альбомов.