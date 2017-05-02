1 мая Triana Park провели первую репетицию на сцене в Киеве. Первым странное изображение, напоминающее пенис, заметил британский обозреватель Денни Ройстон, спросивший, действительно ли на экране он увидел мужской половой орган.

Затем в блоге Oneurope появился снимок с тем самым рисунком, взволновавшим Ройстона. При этом авторы блога похвалили певицу Агнесе Раковску, заметив, что "все ок, пока ты не замечаешь огромный пенис на неоновом экране позади сцены". После этого всерьез воспринимать выступление авторы, по их признанию, уже не могли. И напомнили, что "Евровидение" все же - семейное шоу.



