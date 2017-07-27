ФОТО: Ригу встряхнул концерт Red Hot Chili Peppers на Луцавсале

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Вечером в четверг, 27 июля, в Риге на Луцавсале проходит концерт одной из самых коммерчески успешных рок-групп в мире - Red Hot Chili Peppers RHCP прибыли в Латвию в рамках мирового концертного турне, в которое коллектив отправился после выхода нового альбома The Getaway. По данным журнала Pollstar, новое концертное турне стало одним из самых прибыльных в 2017 году.

1 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.