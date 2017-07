RHCP прибыли в Латвию в рамках мирового концертного турне, в которое коллектив отправился после выхода нового альбома The Getaway. По данным журнала Pollstar, новое концертное турне стало одним из самых прибыльных в 2017 году.

Сетлист концерта

Can’t stop

Snow (Hey Oh)

The Zephyr Song

Dark Necessities

Mommy, Where’s Daddy?

I Wanna Be your Dog

Right on Time

Go Robot

Californication

Red Hot Mama

I Like Dirt

Don’t Forget Me

The Power of Equality

Higher Ground

I Could Have Lied

By the Way

Angeles

Goodbye Angels

Give It Away