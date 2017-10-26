25 октября в Arēna Rīga выступила одна из популярнейших российских групп "Руки вверх".

Прошедший концерт был приурочен к 20-летию коллектива, чьи хиты когда-то звучали "из каждого утюга", а тексты песен до сих пор помнят даже те, кто не причислял к себя поклонникам "Руки вверх".