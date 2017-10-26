Прошедший концерт был приурочен к 20-летию коллектива, чьи хиты когда-то звучали "из каждого утюга", а тексты песен до сих пор помнят даже те, кто не причислял к себя поклонникам "Руки вверх".
ФОТО: Рижане вспомнили юность вместе с группой "Руки вверх"
Foto: Publicitātes foto
25 октября в Arēna Rīga выступила одна из популярнейших российских групп "Руки вверх".
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