ФОТО: Сценические партнеры Кристине Ополайс

Опера как взаимодействие между артистами и зрителями, между партнерами по сцене – это иной мир, где можно забыться и отдаться эмоциональному сопереживанию, приобретя столь мимолетный, но оставляющий незабываемый след опыт искусства. На сцене во время спектакля происходит совершенно настоящая жизнь, наполненная отношениями и энергией, которые складываются между сценическими партнерами во время серьезного и сложного процесса репетиций.

Талантливая солистка оперы Кристине Ополайс, будучи звездой мирового уровня, которая выступает на сценах самых выдающихся оперных театров, может гордиться прекрасными партнерами по сцене: это Йонас Кауфман (Jonas Kaufmann), Роберто Аланья (Roberto Alagna), Джейми Бартон (Jamie Berton), Марсело Альварес (Marcelo Alvarez), Брендон Йованович (Brandon Jovanovich), а также известный в Латвии чешский оперный певец Павел Чернох (Pavel Černoch) и другие артисты. С каждым из них сотрудничество формируется по-разному, каждый раз между партнерами возникает другая "взаимная химия", поэтому интересно узнать некоторые факты о том, как складываются отношения исполнителей, а также мнения самих артистов и критики о таком сотрудничестве.

Кристине Ополайс и Йонас Кауфман: "Их вокальный союз заключен на небесах"

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В 2014 году в "Манон Леско", которую в Лондонской Королевской опере поставил Джонатан Кент, партнером Кристине по сцене в роли кавалера де Грие был Йонас Кауфман. Критика писала: "Кристине Ополайс потрясающе хорошо успевает трансформировать Манон из легкомысленной особы, наслаждающейся жизнью, в трагическую жертву с помощью замечательного эффекта серебристого пианиссимо, тем временем Кауфман, возможно, не самый уязвимый и трогательный де Грие - он чуть более самоуверен и самодостаточен, чем следовало бы. Его голос богат и насыщен каждый раз, когда он появляется на сцене - это уникально". В свою очередь дуэт обеих звезд на сцене описывается такой метафорой, как "вокальный союз, заключенный на небесах".

"Мадам Баттерфляй" с Роберто Аланьей

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Кристине Ополайс и Роберто Аланья вместе пели в различных оперных театрах, в том числе на сцене Метрополитен-оперы в спектакле "Мадам Баттерфляй" в постановке Энтони Мингеллы (Anthony Minghella), где Кристине исполняла главную роль, а Роберто Аланья - партию Пинкертона. "У Кристине Ополайс выразительный голос, которым она умело работает, чтобы добиться наибольшего эффекта. (..) Ее исполнение было на самом высоком уровне, когда она нежно пела любовный дуэт с Пинкертоном в начале. (..) Он [Роберто Аланья – авт.] выглядел молодо и пел очень хорошо - его высокие ноты были ясными и искрящимися. Он был полностью поглощен любовным дуэтом в первом акте, оба певца спели высокие ноты четко и чисто, и было очень трогательно видеть, как Пинкертон в исполнении Аланьи выглядит по-настоящему влюбленным".

Великолепный чешский тенор Павел Чернох и "Русалка"

В творчестве Кристине Ополайс "Русалка" Антонина Дворжака играет особую роль - в 2010 году она успешно дебютировала в этой опере в Баварской государственной опере.

Дирижером спектакля был Томаш Ханус, а режиссером - Мартин Кушей, и этот спектакль положил начало долгому и успешному сотрудничеству, которое длится по сей день. Павел Чернох вспоминает о спектакле 2010 года: "Я видел Кристине Ополайс в "Русалке" - ее глаза были полны слез, но в то же время она хватала меня за руку и шептала: "Скажи мне текст, скажи мне текст!". Я сразу понял, что она не только глубоко прониклась эмоциями, но и прекрасно играет свою роль".

В 2015 году Кристине Ополайс с "Русалкой" в постановке Роберта Карсена дебютировала в Парижской опере Бастилии, где ее сценическим партнером тоже был Павел Чернох, исполнявший партию Принца. Критика положительно оценила актерское мастерство Кристине и самоотдачу Черноха, который блестяще исполнил свою роль. Следует отметить, что в свое время, в 2008 году, в "Русалке" режиссера Йоханнеса Глейма в Латвийской национальной опере Чернох также был одним из артистов, которые пели Принца.

Новая "Русалка" и вживание в ансамбль артистов





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В 2016 году эта опера в другом настроении и с другой силой вновь вошла в жизнь певицы в Метрополитен-опере. Дирижером спектакля был сэр Марк Элдер, режиссером - Мэри Циммерман. Хотя мнения критики о спектакле и его концепции неоднозначны, положительных отзывов заслужило сотрудничество Кристине Ополайс с партнерами по сцене - Брендоном Йовановичем, Джейми Бартон, Катариной Далайман и Эриком Оуэном, которые вместе составили отличный ансамбль. Певица признается: ""Русалка" для меня - очень особенная опера. Некоторые мои друзья чешский национальности говорили мне, что я была чешской девушкой в прошлой жизни. Я просто чувствую, что эта музыка в моей крови, я ощущаю, что это моя история, что эта девушка - я". Павел Чернох, по национальности чех, после премьеры сделал коллеге комплимент, отметив, что ему сложно поверить, как весь вечер можно петь на чешском языке, не допустив ни одной лингвистической ошибки несмотря на то, что Кристине не говорит на этом языке.

Долгожданная встреча с обоими певцами состоится уже совсем скоро - Кристине Ополайс и Павла Черноха мы сможем увидеть уже 5 августа в концертном зале "Дзинтари" в сопровождении Латвийского национального симфонического оркестра под управлением Сесто Кватрини.

Концерт организует Фонд поддержки и развития культуры Андрея Жагарса, который учрежден с целью содействия и развития культурных проектов высокого уровня, особенно в сфере музыки и искусства, с привлечением финансирования государства, меценатов и европейских фондов. В долгосрочной перспективе целью фонда является создание культурных артефактов и обеспечение их жизнеспособности. Концерт организован при поддержке фонда "Балтийские музыкальные сезоны".

Программу "Балтийских музыкальных сезонов" 3 июня открыл концерт оркестра Луиджи Керубини под управлением дирижера Риккардо Мути. 1 и 2 июля программу продолжил пианист-виртуоз Денис Мацуев, 11 июля - Элина Гаранча и Хибла Герзмава, а 16 июля зрители могли наслаждаться выступлением Лоуренса Браунли и Сары Кобурн. Этим летом на концертах "Балтийских музыкальных сезонов" еще выступят Кристине Ополайс и Павел Чернох, скрипач Джошуа Белл и трубач Крис Ботти.

Билеты на концерты "Балтийских музыкальных сезонов" можно приобрести в кассах "Biļešu paradīze" и на сайте www.bilesuparadize.lv.