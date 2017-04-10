В "Арена Рига" состоялся юбилейный концерт Григория Лепса под названием "Ты чего такой серьезный?!". По случаю своего 55-летия популярный российский певец исполнил не только свои хиты прошлых лет, но и новые композиции.

Удивительный по тембру и диапазону голос, неподражаемая экспрессия и наполненные глубоким смыслом песни — все это делает Григория Лепса одним из самых востребованных артистов российской эстрады.

Как сообщают организаторы, то одиннадцатое по счету выступление артиста в Риге и Юрмале. Каждый его концерт проходит при полном аншлаге. Тысячи поклонников с нетерпением ждут встречи с Лепсом, а он, как всегда, щедро делиться с залом своей энергетикой. Не стал исключением и нынешний концерт исполнителя, который посетили многие звездные гости, в том числе, и маэстро Раймонд Паулс.

На юбилейном концерте звучали любимые суперхиты, но были и сюрпризы. В частности, Григорий Лепс представил публике своего протеже — одного из лучших молодых российских исполнителей — Александра Панайотова, ставшего сенсацией шоу "Голос". Зрители тепло встретили совместное выступление артистов, что не удивительно. Александр Панайотов — талантливый молодой исполнитель, обладающий уникальными вокальными данными.

С большим сольным концертом Александр Панайтов приедет в Латвию этой осенью. Со своей новой программой "Непобедимый" он выступит 28 ноября в рижском Доме Конгрессов, а 29 ноября — в Резекне.

Фото: Дмитрий Шимановский