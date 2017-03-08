7 марта в Латвийской национальной опере прошла торжественная церемония вручения наград в области классической музыки.

Награды вручались в восьми номинациях. Приз за пожизненный вклад получили дирижер Эдгар Рачевскис и виолончелистка Эллинора Тестелец. В категории "Концерт года" лучшим было признан "ЛНСО - 90. Марис Янсонс и Раймонд Паулс". Постановкой года признана опера "Фауст" в ЛНО. "Дебютант года" - пианист Даумант Лиепиньш. "Лучшее новое произведение" - "Концерт для виолончели, фортепиано, ударных и оркестра Юриса Карлсонса. "Выдающееся выступление в камерной музыке" - Инга Кална и Диана Кетлере. "Музыкант года" - скрипачка Эва Биндере. "Выдающиеся выступления в течение года" - хор ЛНО. Приз зрительских симпатий - концерт открытия фестиваля Windstream.