22 октября в клубе Melnā Piektdiena выступила самая неоднозначная в истории блэк-метала группа – Mayhem (Норвегия).

Скорее всего нет ни одного настоящего фаната этого стиля, который бы не знал этого коллектива и его и биографию. Невероятные интриги, предательство, вандализм и убийство лидера Евронимуса Варгом Викернесом (Burzum) сделало это направление известным во всем мире.

В Ригу группа привезла свой самый популярный и самый классический для блэк-метала альбом – De Mysteriis dom Sathanas. Надо отметить, что этот альбом в свое время действительно стал уникальным. Он объединил в себя изящные клавишные партии с небольшими вкраплениями симфонической музыки и эмбиента.