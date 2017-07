14 июля ровно в полдень открылись ворота уже 11-го фестиваля Positivus, который традиционно проходит в Салацгриве, на берегу Рижского залива.

Первые посетители начали прибывать уже 13 июля, несмотря на дождливую погоду. Однако день спустя солнце все же вышло из-за туч и позволяет надеяться, что фестиваль пройдет при хорошей погоде. Он продлится до 16 июля.

Как уже сообщалось, хэдлайнерами фестиваля будут Pixies, Элли Голдинг и Alt-J. Также известно, что на фестиваль выступят Rae Sremmurd, José González, Mew, Nothing but Thieves, JP Cooper, Kamasi Washington, Austra, Cigarettes After Sex, Ray Blk, L.A. Salami, Dzelzs Vilks, Dagamba, Eska, Julia Jacklin, Margaret Glaspy, Bandmaster и Pienvedēja Piedzīvojumi.

Pixies станут хэдлайнерами первого дня фестиваля, следующим вечером главным артистом будет Элли Голдинг, а закроет фестиваль Alt-J.