После своеобразного гимна "Ночное рандеву" его открыла песня на музыку Раймонда Паулса "Белое солнце", которую оперная певица Кристине Ополайс и Лайма Вайкуле исполнили на двух языках. Также билингвально Лайма Вайкуле исполнила еще одну песню Паулса "Листья желтые" под аккомпанемент зажигательной инструментальной группы DaGamba, которую присутствовавшие в зрительных рядах российские телеведущие Игорь и Вадим Верники записывали на смартфоны, полустоя в восхищении.

Вообще, музыка Паулса за время открытия звучала аж восемь раз: его пели Лайма, Леонтьев, Бусулис, Ополайс, Айша, Злата Огневич. А вот Маэстро лично фестиваль своим вниманием как-то не жалует. Во всяком случае, в зрительных рядах его не видно не первый год.

Не приехал на фестиваль и заявленный Илья Лагутенко, который, по заявлению Лаймы на пресс-конференции "серьезно повредил лицо". В качестве коллегиальной взаимовыручки, Лайма исполнила сама хит Лагутенко "Утекай" с завязанными черной лентой глазами и эффектной подтанцовкой.

Еще один соскочивший, в последний момент, выступающий - актер и режиссер Геннадий Хазанов. "У него тоже проблемы, будем с вами так считать, что связанные с театром, все ведь мы под богом ходим", — пояснила Лайма на пресс-конференции. Но за Хазанова выступать не взялась.

Особое место в концерте выделили для талантливой молодежи. Кроме виртуозной DaGamba, на сцену выходили обладательница третьего места на "Евровидении" Злата Огневич (Украина) и представители Беларуси – Uzari и NaviBan. Аккомпонировал мероприятию Лиепайский симфонический оркестр. Вели концерт три латышских певца - Интар Бусулис, Янис Стибелис и Маркус Рива - преимущественно по-русски.

Под занавес концерта Елена Ваенга исполнила с Интаром Бусулисом коронную "Неву", а Лайма с Леонтьевым – не менее коронный "Вернисаж".

Зрительные ряды собрали богатый урожай латвийского и российского бомонда, начиная с президента Латвии Раймонда Вейониса, мэра Риги Нила Ушакова и чемпионки "Ролан Гарроса" Алены Остапенко и заканчивая бывшим главой олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым и экс-послом России в Латвии Александром Вешняковым. Отдельное внимание привлекла сидевшая во втором ряду и мило ворковавшая пара - Линда Мурниеце и Хоссам Абу Мери, которые буквально на днях громко развелись.

Фестиваль продлится четыре дня и соберет на сцене концертного зала "Дзинтари" 70 артистов из 11 стран мира.