Совместный концерт двух звезд современной оперной цены - нашей соотечественницы Элины Гаранчи и уроженки Абхазии Хиблы Герзмава - безусловно можно считать одним из ярчайших и главных музыкальных событий этого лета.

На сцене "Дзинтари" в их исполнении прозвучали арии из опер, в которых заняты солистки. Особенно бурные овации вызвали фрагменты из оперы "Кармен", которые спела Элина Гаранча. Звездный дуэт дополнил известный дирижер (и супруг Гаранчи) Карел Марк Шишон, руководивший специально созданным из лучших латвийских музыкантов фестивальным оркестром.

Концерт посетили президенр Латвии Раймонд Вейонис с супругой, экс-президент Валдис Затлерс с женой, композитор Раймонд Паулс, режиссер Алвис Херманис, знаменитый повар Мартиньш Ритиньш и другие известные в обществе люди.

Самые яркие момента концерта смотрите в нашей фотогралерее.