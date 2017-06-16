ФОТО: В зале "Дзинтари" выступил знаменитый Хор имени Пятницкого

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Foto: Publicitātes foto В начале этой недели в "Дзинтари" выступил Государственный Академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, приехавший на гастроли полным составом – 70 артистов. Яркое, красочное, динамичное двухчасовое действо вызвало восторг у зрителей. Гастроли прославленного коллектива стали возможными благодаря поддержке Посольства Российской Федерации в Латвии, Государственного фонда культурного капитала Латвии, компаний "Уралхим" и "Северсталь". Информационные партнеры проекта – Первый Балтийский канала и портал Delfi. Устроитель концерта – компания ART Forte.

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