Гастроли прославленного коллектива стали возможными благодаря поддержке Посольства Российской Федерации в Латвии, Государственного фонда культурного капитала Латвии, компаний "Уралхим" и "Северсталь". Информационные партнеры проекта – Первый Балтийский канала и портал Delfi. Устроитель концерта – компания ART Forte.