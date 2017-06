Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой 22 мая в Манчестере произошел теракт, в воскресенье, через 13 дней после трагедии, приняла участие в благотворительном мероприятии в этом городе, организованном в помощь пострадавшим. На шоу One Love Manchester на стадионе Old Trafford собрались 50 тысяч зрителей, сообщает ВВС.

23-летняя певица поблагодарила людей, пришедших на концерт, за то, что они откликнулись на призыв поддержать пострадавших. С Арианой Гранде выступали Майли Сайрус и группа Black Eyed Peas. Песню One Last Time она исполнила вместе с другими участниками концерта. Среди выступавших, в частности, были Робби Уильямс, Кэти Перри, Джастин Бибер, группы Coldplay и Take That.

Концерт прошел при повышенных мерах безопасности, на стадионе и на подходах к нему дежурили десятки сотрудников полиции и спецслужб. Опрошенные журналистами зрители сошлись на том, что на концерте царила удивительная атмосфера единения и решимости продолжать жить, несмотря на выпавшие британцам тяжелые испытания.

Как сообщает Forbes, билеты на шоу раскупили в течение 20 минут. Бесплатные билеты были зарезервированы для 14 200 человек, которые присутствовали на концерте Арианы Гранде 22 мая.

Все вырученные от концерта средства будут перечислены в фонд We Love Manchester, созданный после теракта городским советом вместе с британским отделением Красного Креста.

Взрыв на стадионе "Манчестер-Арена" прогремел вечером 22 мая после завершения концерта Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе концертного зала. В результате погибли 22 человека, в том числе 12 детей, еще 75 получили ранения. Исполнителем теракта был объявлен 22-летний Салман Абеди из семьи выходцев из Ливии. Террорист-смертник также погиб при взрыве.

В минувшую субботу Ариана Гранде, которая сразу после теракта сообщила о приостановке своих гастролей, навестила раненых в больницах Манчестера.

Концерт, который длился 3,5 часа, транслировался онлайн в сервисе YouTube на официальном канале Арианы Гранде - его посмотрели почти 3 миллиона человек.