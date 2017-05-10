По итогам первого полуфинала, в финал, который состоится 13 мая, вышли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.
ФОТО, ВИДЕО: Латвия не попала в финал "Евровидения"(25)
Foto: Reuters/Scanpix
9 мая в Киеве проел первый полуфинал "Евровидения 2017". В этот вечер на сцену вышли представители 18 стран, из которых лишь 10 попали в финал - и Латвии среди них, увы, нет.
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