ФОТО, ВИДЕО: Названа самая ценная песня Латвии

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Foto: F64 В минувшие выходные в Вентспилсе завершился ежегодный конкурс "Музыкальный банк", в ходе которого слушатели определяют лучшие песни ушедшего года. Победителем стала песня "Debesis iekrita tevī" групп Prāta vētra и Musiqq. На втором месте - Интар Бусулис с композицией "Miglas rīts", на третьем - Дон с песней "Tepat". Четвертое и пятое места заняли Musiqq с песней "Čaļi" и Иво Фоминс с композицией "Nāc".

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