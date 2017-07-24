ФОТО: заключительный день фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале

Foto: DELFI В воскресенье, 23 июля, в Юрмале в концертном зале "Дзинтари" красочным шоу завершился фестиваль Лаймы Вайкуле. Концерт посетили многие известные в обществе люди. В заключительном концерте приняли участие многие российские звезды, в том числе Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Александр Рева, а также местные исполнители Амината, Янис Стибилис и Интарс Бусулис.

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