Трагический инцидент произошел вечером в среду, 19 июля. Концерт Велденс, отмеченной несколькими музыкальными премиями, проходил в рамках фестиваля "Лео Ферре". Певица представила публике песни из своего дебютного альбома, который вышел в феврале.
Точные причины смерти Велденс будут установлены спустя несколько дней. В настоящее время прокуратура проверяет причины неисправности электрооборудования.
Поклонники Барбары Велденс отмечают, что погибшая певица была последовательницей Жака Бреля и своей тезки, актрисы и певицы Барбары. Предполагается, что из-за смерти участницы музыкальный фестиваль будет отменен.