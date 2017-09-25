Фрэнк Заппа вновь собирается в турне спустя почти четверть века после своей смерти. На предстоящих гастролях его голограмма будет выступать вместе с его бывшими коллегами. Турне начнется в конце 2017 года и продлится в 2018 году, пишет Русская служба BBC.

Над созданием голограммы работает компания Eyellusion, которая ранее уже обеспечивала турне голограммы Ронни Джеймса Дио. Гвоздем нынешней программы Заппы должна стать написанная им опера "Гараж Джо". Как и при жизни, музыкант будет исполнять роль центрального расследователя.

Ахмет Заппа, один из руководителей Фонда Заппы, заявил в интервью, что очень рад предстоящему турне, поскольку Фрэнк Заппа будет исполнять не только самые известные произведения, но и те, с которыми широкая публика не очень знакома. Старта турне с нетерпением ожидают и музыканты группы Mothers of Invention.

Напомним, с помощью новых технологий концертную деятельность после смерти продолжают Тупак Шакур, Уитни Хьюстон, Майкл Джексон и другие знаменитости. К помощи голограмм намерены прибегнуть для своего воссоединения и вполне еще живые участники шведского квартета ABBA.