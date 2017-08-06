"Я борюсь с небольшим раком легких", - пошутил 70-летний артист в интервью журналу Event - приложению к Mail on Sunday. "Была неделя, когда все висело на волоске, и, казалось, пришел конец - время прощаться", - рассказал он.

Вуд рассказал, что в мае ходил к врачу для обычного обследования, незадолго до начала очередного турне. "А потом он [врач] рассказал, что у меня эта горящая сверхновая в левом легком", - сказал артист.

Неделя ушла на выяснение того, насколько рак распространился. Вуд рассказал, что решил в любом случае не делать химиотерапию, боясь, что останется без волос. "Эти волосы никуда бы не делись", - говорит он.

Когда выяснилось, что рак не распространился, Вуду сделали срочную операцию и удалили часть легкого. "Сейчас все в порядке. Но я буду обследоваться каждые три месяца. Они обнаружили его на ранней стадии, - добавляет Вуд.

Вуд бросил курить незадолго до рождения у его жены Салли близнецов в мае прошлого года. Он также не принимает наркотики и не пьет алкоголь. Однако на протяжении десятилетий Вуд сохранял образ жизни звезды рок-н-ролла, вместе со своим коллегой по группе Китом Ричардсом.

"Я думал об этом, когда бросил курить год назад: "Как я мог пройти через 50 лет курения - и всех моих дурных привычек - без каких-либо проблем внутри", - рассказал он в интервью, добавив, что не удивился, узнав свой диагноз.

Вуд присоединился к Rolling Stones в 1975 году - он самый молодой участник культовой британской рок-группы.