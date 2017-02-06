Музыканты исполнили 15 своих хитов. В финале двухчасового шоу 68-летний лидер группы Оззи Осборн поблагодарил поклонников за многолетнюю преданность.

Тур The End начался в США в январе прошлого года. В общей сложности музыканты дали 81 концерт по всему миру. В гастрольный график были включены Европа, Северная и Южная Америка, Россия.

Группа Black Sabbath была основана в 1968 году в Бирмингеме. В ее первоначальный состав входили гитарист и автор музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. Коллектив фактически распался в 1979 году, однако Айомми после этого издал под вывеской Black Sabbath в общей сложности 19 студийных альбомов.

В сентябре 2014 года группа объявила, что запишет свой последний альбом и отправится с ним в прощальный тур. В том же году Black Sabbath приехали в Россию в своем классическом составе, впервые после воссоединения.

Место Уорда в группе занял Тонни Клафетос. Пятым членом рок-команды на время финального тура стал клавишник и по совместительству ритм-гитарист Адам Уэйкман - сын знаменитого музыканта Рика Уэйкмана.