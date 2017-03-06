"После четверти века Любви и Метала мы чувствуем, что HIM завершили свой неправдоподобный путь, и пришла пора сказать "прощай" (...) Мы выполнили задачу, сложили паззл и повернули ключ в замке. Спасибо", — приводятся в сообщении слова лидера группы Вилле Валло.
Финальный тур стартует 14 июня в Барселоне и завершится 17 декабря в Лондоне.
HIM образовались в 1991 году в Хельсинки. Всемирная популярность к группе пришла в 2000 году после выхода альбома Razorblade Romance. Последняя студийная работа коллектива, альбом Tears on Tape, появилась в 2013-м.