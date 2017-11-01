Сейчас музыканты полностью заняты работой над очередной пластинкой и Tevis dēļ, по их признанию, - самый "зрелый плод в корзинке". Сингл уже попал в ротацию латвийских радиостанций и доступен в стриминговых музыкальных сервисах

Тур в поддержку альбома, название которого пока неизвестно, включает в себя пять больших концертов. Первый из них традиционно пройдет в родном городе участников Prāta vētra - Елгаве (21 июля). Затем группа выступит в Валмиере (28 июля), Вентспилсе (3 августа), Даугавпилсе (11 августа) и Риге (17 августа).

Билеты на концерты поступят в продажу 6 ноября. Приобрести их можно будет на сайте eKase.lv, инфо-центре т/ц Spice, музыкальном магазине Randoms и кассах городских культурных центров.