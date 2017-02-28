Соответствующий иск был подан Роузом в федеральный Суд Манхэттена. Композитор утверждает, при создании песни The Fly с альбома Achtung Baby музыканты U2 вдохновлялись его композицией Nae Slappin, записанной за несколько лет до этого, сообщает Mirror.

Согласно иску, Роуз отправил демозапись своей песни в адрес звукозаписывающей компании Island Records. Там ее якобы и услышали члены группы U2, которые подписали с этой компанией контракт в 1989 году.

Музыкант требует от U2 официально включить его имя в список создателей композиции и выплатить ему 5 миллионов долларов компенсации.

По словам его адвоката, Роуз решил подать в суд лишь спустя 26 лет после случившегося, потому что в то время он только начинал свою музыкальную карьеру и боялся, что судебное разбирательство может ее разрушить, информирует ТАСС.