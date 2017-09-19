В интервью радио "Комсомольская правда" Крутой сообщил, что после того, как завершился последний для Латвии конкурс, когда несколько гостей попали в список персон нон-грата, к нему приходили гонцы от главы МИД Эдгара Ринкевича.

По словам композитора, это были мэр Риги и посол Латвии в России, которые просили любыми путями оставить "Новую волну" в Юрмале. Сам он, как говорит Крутой, попросил только об одном - чтобы МИД Латвии принес официальные извинения МИД России и пообещал, что такого больше не повторится. И так как этого не произошло, конкурс переехал в Сочи.