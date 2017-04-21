"Еще до ситуации с Юлей [Cамойловой] я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участие в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила", — сказал Киркоров.

Главная претензия певца заключается в том, что при голосовании оценка разделяется поровну между зрителями и жюри. По его мнению, процентное соотношение голосов должно составлять 70:30 или 80:20 в пользу аудитории.

Киркоров подчеркнул, что пока организаторы не внесут изменения, "нам нет смысла участвовать в конкурсе", так как "ряд стран продолжит сводить с нами счеты, кто бы ни приехал".

В феврале Киркоров уже призывал бойкотировать "Евровидение". В интервью kp.ru он отмечал, что раньше был фанатом этого конкурса, но потом изменил свое мнение. По словам певца, российскому участнику "Евровидения-2016" Сергею Лазареву ставила нули "кучка каких-то решал".

"Евровидение-2017" состоится в Киеве в мае. Россия не будет участвовать в соревновании, так как Служба безопасности Украины закрыла заявленной участнице Юлии Самойловой въезд на территорию государства. Российские каналы отказались от трансляции конкурса.

Зрители получили право голосовать за понравившуюся песню в 1997 году, тогда эта система была запущена в качестве эксперимента. С 2009 года голоса распределяются в соотношении 50:50 между аудиторией и профессиональным жюри.