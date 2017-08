Таким образом, видео обошло клип на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы, записанную совместно с певцом Чарли Путом. Этот ролик, загруженный на YouTube в апреле 2016 года, в июле 2017-го обогнал Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY по количеству просмотров. Сейчас у See You Again их 2,99 миллиарда, а у Gangnam Style с 2012 года — 2,92 миллиарда.

Как отмечает Billboard, трек Despacito уже 12 недель держится в топе Billboard Hot 100. Он также лидирует в списке песен лета 2017 года. В июле Despacito стала самой популярной песней на всех стриминговых сервисах. При подсчете учитывались показатели оригинальной версии и ремикса, записанного совместно с Джастином Бибером и выпущенного в апреле. В записи оригинала Despacito также принял участие певец Дэдди Янки.

Ранее сообщалось, что в середине июля клип Gangnam Style перестал быть самым популярным видео YouTube. Его обошел ролик с песней See You Again из фильма "Форсаж-7". В финале фильма именно под See You Again герой актера уезжает от друзей. Кадры с Уокером использованы и в клипе. Песню исполнили Уиз Халифа и Чарли Пут.

В список самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube также входят клипы Джастина Бибера, Марка Ронсона, Тейлор Свифт, Энрике Иглесиаса и других артистов.