Аккаунт Sony Music Entertainment в Twitter был взломан. В настоящее время проблема решена, заявили в компании. "Sony Music приносит свои извинения Бритни Спирс и ее поклонникам за недоразумение", - говорится в сообщении.

В сообщении на Twitter-аккаунте Sony Music Global сообщалось, что Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая. "Покойся с миром, Бритни Спирс", - говорилось в твите. Также были добавлены хештег #RIPBritney и годы жизни певицы по версии хакеров - 1981-2016.

Аналогичный твит появился и в профиле музыканта Боба Дилана. Позже обе записи были удалены.

В Sony Music сообщили, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись атаке хакерской группировки OurMine.

Как сообщает ВВС, несколько дней назад выяснилось, что хакеры из этой же группы взломали Twitter-аккаунты компаний Netflix и Marvel Entertainment.