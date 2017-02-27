Срок подачи заявок на конкурс "Таланты Инессы Галанте" продлевается до 5 марта.

"С каждым проведенным конкурсом интерес к классической музыке со стороны молодых людей возрастает, мы это видим как по количеству присланных заявок, так и по числу положительных отзывов со стороны участников и преподавателей. На волне интереса мы решили продлить сроки регистрации, чтобы дать возможность большему числу желающих попробовать свои силы в музыкальной борьбе. Заявки на следующие конкурсные категории – вокальное искусство, игра на струнном, духовом, ударном инструменте, игра на фортепиано – принимаются до 5 марта", - пояснила патронесса конкурса Инесса Галанте.

Организаторы отмечают, что за время конкурсного отбора участники и их педагоги неоднократно обращались к ним с просьбами и вопросами относительно условий проведения конкурса и подачи заявок, поэтому было принято решение предоставить возможность подготовить видеоматериалы для участия в конкурсе в течение ещё одной дополнительной недели.

Чтобы принять участие в конкурсе, следует до 5 марта 24:00 в электронном виде прислать ссылку на видео (YouTube) с записью свободно выбранной программы продолжительностью до 10 минут, а также заполнить анкету на сайте конкурса. Результаты первого отборочного тура конкурса будут объявлены на домашней странице 13 марта.