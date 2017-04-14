"Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", — сказал Эрнст, отвечая на вопрос о возможности участия России в "Евровидении-2018".

Ранее российский "Первый канал" отказался от трансляции Евровидения-2017 в Киеве. Решение было принято на фоне отказа Украины во въезде Самойловой. Глава Первого канала отметил, что Европейский вещательный союз (ЕВС) должен отдавать отчет в том, что конкурс потеряет значительную зрительскую аудиторию из-за отмены трансляции в России.

"Это выбор Европейского вещательного союза, они являются организаторами конкурса. Мне кажется, они должны в первую очередь следить за соблюдением правил конкурса, которые вряд ли предусматривают, что страна, в которой проходит в данный момент конкурс, может вводить ограничения на участников", — подчеркнул Эрнст.

Первый канал объявил, что Россию на "Евровидении" представит Юлия Самойлова 12 марта. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму.

Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.