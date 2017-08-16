Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного вдвое превзошел прямую линию Путина по охвату аудитории.

Рэп-баттл популярных исполнителей Оксимирона и Славы КПСС (Гнойного) стал настоящим событием в российской медиасреде и обогатил организаторов. За неполные двое суток после публикации часовой видеоролик набрал в YouTube более 11 млн просмотров.

Как напоминает издание The Bell, майская прямая линия президента Владимира Путина, которая транслировалась тремя федеральными каналами, собрала у экранов около 6,2 млн россиян. Русская служба ВВС тогда отмечала, что отечественный телезритель явно теряет интерес к общению с главой государства.

Спонсорами баттла, отмечают эксперты, выступили "Тинькофф банк", BMW, букмекерская контора "Леон" и сервис знакомств Badoo. Источники утверждают, что объем спонсорских контрактов мог составить 4-5 млн рублей - от 800 тыс. до 1,5 млн рублей. Еще столько же организаторы могли получить от YouTube, поскольку видеохостинг делится с создателями контента рекламными доходами. По данным "Ведомостей", выплаты каналам-миллионникам могут составлять 1 доллар за 1 тыс. просмотров, в то время как для топовых каналов расценки еще выше.

При этом представитель одной из компаний-спонсоров заверил журналистов, что представительство в эфире было для бренда бесплатным из-за давнего партнерства с организатором стихотворного состязания - компанией Versus.

Напомним, видео рэп-баттла Oxxxymiron против Гнойного было опубликовано в ночь на понедельник, 14 августа, на YouTube-канале Versus. За 14 часов его посмотрели более 5,5 млн раз. К концу дня публикации баттл собрал больше 8 млн просмотров, а к утру вторника, 15 августа, видео набрало более 10 млн просмотров. К обеду была преодолена планка в 11 млн.

Сам "поединок" Oxxxymiron - Гнойный состоялся еще 6 августа в Санкт-Петербурге. Жюри баттла присудило победу Гнойному. Однако до момента публикации видео в Сети зрители "битвы" больше недели молчали о ее исходе - это было обязательным условием посещения мероприятия.

Гнойный и Oxxxymiron - известные исполнители на российской рэп-сцене. Мирон Федоров - один из самых известных русскоязычных мастеров рэп-баттла. По данным журнала Forbes, в этом году 32-летний исполнитель занял 44-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 млн долларов.

Versus Battle - проект для баттл-рэперов. Битва проходит в три раунда. У каждого участника есть несколько минут, в течение которых они зачитывают рифмованные строки. Слова должны зацепить соперника, указывая на его слабые стороны.