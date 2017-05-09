Именно сегодня вечером решится судьба группы Triānas parks, представляющей Латвию - попадут ли наши исполнители в финал. Соперниками Латвии в первом полуфинале станут Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чехия, Исландия, Греция и Польша. Судя по информации букмекерских контор, принимающих ставки на победителя конкурса, перспективы у Triānas parks так себе - в общем списке участников они сейчас находятся на 31 месте.

А вот первая десятка исполнителей, лидирующих у букмекеров. Давайте познакомимся с ними поближе.