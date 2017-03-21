В марте группа Pieneņu Vīns отмечает свое 12-летие. Получение награды The Akademia Music Award за лучшую песню марта в стиле funk/fusion стало хорошим подарком для коллектива.

"Сильная, бесстрашная и совершенно фанкаделическая "Stop" — это виртуозная комбинация музыкального таланта и гения композитора, наполненная умелыми инструментальными красками", — так композицию характеризует The Akademia Music Award, основанная в Лос-Анджелесе музыкальная премия, присвоившая группе награду в номинации "лучшая фанк-фьюжн песня марта 2017".

25 марта Pieneņu Vīns приглашают всех отметить это событие, и заодно отпраздновать день рождения группы в клубе 9.vilnis.

Вход на мероприятие до полуночи бесплатный, после полуночи — 3 евро.