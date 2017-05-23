Латвийская группа Triana Park по итогам голосования зрителей "Евровидения" заняла второе место в списке самых неудачно одетых участников конкурса, сообщает DELFI Izklaide.

Первое место в номинации Barbara Dex Award занял представитель Черногории Славко Калежич, который поразил зрителей не только странным костюмом, но и длинной косой, которая во время выступления фактически жила своей жизнью. Замыкает первую тройку представительница Чехии Мартина Барта.

Приз за самый неудачный костюм вручается уже 21-й раз. Номинация названа в честь бельгийской участницы "Евровидения" Барбары Декс, выступавшей на конкурсе в 1993 году. В свое время сомнительная награда вручалась Верке Сердючке (за костюм со звездой на голове) и группе t.A.T.u. Латвийские исполнители до сих пор ужасными костюмами не выделялись.









