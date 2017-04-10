По сообщениям российских СМИ, в отборе приняли участие около 150 вокалистов из разных стран. Латвию представляли три человека. Как Delfi Izklaide рассказал латвийский певец Алекс Силвер, вместе с ним в отборе принимали участие Диана Пашко и Алексей Ульянов, но неудачно. По его словам, та же участь постигла и претендентов из Литвы и Эстонии.

Нельзя исключать, что кто-нибудь попадет в финал по особому желанию членов жюри, такие случаи бывали не раз. В противном же случае это будет первая за 16 лет "Новая волна", в которой не будет латвийских вокалистов.

В прошлом году Латвию на конкурсе представляла Саманта Тина, занявшая 10 место.