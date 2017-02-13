В воскресенье, 12 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижных музыкальных наград "Грэмми". Латвийский дирижер Андрис Нелсонс второй год подряд удостоен этой награды.

Андрис Нелсонс получил награду за запись исполненных Бостонским симфоническим оркестром симфоний Дмитрия Шостаковича. Записи пятой, восьмой и девятой изданы студией Deutsche Grammophon под названием Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9 (Шостакович: в тени Сталина - симфонии номер 5,8 и 9).

В категории "Лучшее оркестровое выступление" на награду претендовал еще один латышский дирижер - Марисс Янсонс.

В прошлом году Нелсонс был удостоен "Грэмми" за альбом "Шостакович: под тенью Сталина - Симфония № 10".