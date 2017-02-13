Андрис Нелсонс получил награду за запись исполненных Бостонским симфоническим оркестром симфоний Дмитрия Шостаковича. Записи пятой, восьмой и девятой изданы студией Deutsche Grammophon под названием Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9 (Шостакович: в тени Сталина - симфонии номер 5,8 и 9).
В категории "Лучшее оркестровое выступление" на награду претендовал еще один латышский дирижер - Марисс Янсонс.
В прошлом году Нелсонс был удостоен "Грэмми" за альбом "Шостакович: под тенью Сталина - Симфония № 10".