Музыканты поблагодарили поклонников со всего мира за любовь, которая поддержала их "в это невероятно трудное время".

"Мы работаем над специальным публичным мероприятием в Лос-Анджелесе в память о Честере", – заявили участники коллектива.

Они пообещали рассказать подробности в скором времени.





41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтсе в Калифорнии утром 20 июля. Коронер Лос-Анджелеса подтвердил, что причиной смерти солиста Linkin Park стало самоубийство.