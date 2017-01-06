Лолита давно пользуется помощью Искорнева, дружит с ним, периодически консультируется в вопросах ухода за собой, пишет Starhit. На этот раз 53-летняя певица, воспользовавшись "окном" в концертном графике, решила сделать лазерную шлифовку лица — это самый действенный и не имеющий аналогов способ избавиться от морщин и других недостатков кожи, и продлить ее молодость.

"Подобную процедуру я уже делала семь лет назад, в этой же клинике, у моего любимого хирурга Андрея Искорнева. И вот решилась снова, планово. По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет", — рассказалат "СтарХиту" Милявская.

По ее словам, "лазерная шлифовка лица проходит под общим наркозом, длится около часа: во время нее полностью снимается верхний слой дермы. Для достижения эффекта достаточно одного сеанса. После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур.

Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли. Пластику, кстати, делать не собираюсь — Андрей сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно".

Российская певица регулярно ведет микроблог, где размещает снимки из обычной жизни. Разглядывая семейные кадры Лолиты, поклонники сходятся во мнении, что выглядит она превосходно. Тем не менее, звезда шоу-бизнеса понимает, что ей следует поддерживать имеющийся внешний вид, чтобы оставаться востребованной.

Премьера песни "Чудо-чудное" в Новогоднюю ночь на Первом)) A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 31, 2016 at 5:59am PST





Сегодня в 22:00 на НТВ смотрите Церемонию вручения премии "Нового радио" - "Высшая Лига" #НаТитанике @newradio.ru A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 24, 2016 at 10:44am PST





A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 31, 2016 at 10:30am PST





Спасибо @elkibiz за очень Красивую ёлочку 🎄 A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 24, 2016 at 7:58am PST



